Diputado Pepe Auth por retiro del 10% de los fondos de AFP: “La idea de retirar fondos va en la dirección absolutamente contraria a lo que buscábamos”

En una jornada marcada por la votación del proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales, el diputado independiente, Pepe Auth, se mostró en contra de esta iniciativa.

“La idea de retirar ahora fondos que está de exclusivamente reservados para las pensiones va en la dirección absolutamente contraria a lo que buscábamos hacer para asegurar pensiones dignas”, comenzó declarando el parlamentario.

“Porque si echamos mano ahora, por qué no vamos a hacerlo mañana por una recesión económica con alto desempleo, y por qué no pasado mañana después de un terremoto devastador como los que cada tanto sufren nuestro país, y por qué no podría echar mano a sus ahorros previsionales la persona que esté en situación de crisis, cómo dicen los abogados, misma razón, misma disposición”, declaró.

A esto agregó que “la instalación de la idea de que se le pueda echar mano al ahorro para la pensión futura, produce un forado al concepto de seguridad social como un problema de toda la sociedad y del Estado, no sólo los individuos, por eso la cotización es obligatoria y no voluntaria, por lo mismo esos recursos están reservados para la pensión futura”.

“Por esas razones no puedo apoyar esta reforma, porque debilita la posibilidad de avanzar a un verdadero sistema de seguridad social”, dijo Auth.

“Yo sé que el proyecto es muy popular, también lo sería si se propusiera 30% (…) el próximo año seguro, no va a faltar el candidato presidencial que busque apoyo proponiendo retirar otro 10% del ahorro provisional, también sería popular”, indicó el diputado.

“Por supuesto, el daño previsional va a ser mínimo para los jóvenes cotizantes, porque van a retirar menos y tiene más años para recuperarse”, explicó el parlamentario.

“Será mayor el daño sin duda para los mayores, que van a retirar más y tienen pocos años para recuperar lo perdido. Es bueno que se sepa que sólo el 7% de los cotizantes tiene más de 40 millones ahorrados, y el 49% tiene menos de 4 millones y el retiro les va a significar una disminución significativa de sus ahorros”, detalló.