Comisión de Constitución de la Cámara Baja despacha a Sala proyecto de retiro de pensiones

Durante la tarde de este jueves 9 de julio, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados despachó a Sala el proyecto que permite el retiro de hasta un 10% de las AFP.

Esto, luego de que ayer la Cámara de Diputados y Diputadas aprobara la idea de legislar la iniciativa, con 95 votos a favor, 25 en contra, y 31 abstenciones.

Una de las indicaciones señalaba que no se podría cobrar una comisión por los fondos retirados y no constituirán renta, es decir, proponía que no paguen impuestos. Los parlamentarios aprobaron la indicación con siete votos a favor, cuatro votos en contra y una abstención.

Otra de las indicaciones establecía que se elimine el piso mínimo que se puede retirar de $1 millón, no obstante fue rechazada.

Cabe señalar que la comisión está integrada por los siguientes diputados: Matías Walker (DC), Presidente de la instancia, Jorge Alessandri (UDI), Gabriel Boric (Convergencia Social), Juan Antonio Coloma (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Camila Flores (RN), Gonzalo Fuenzalida (RN), Hugo Gutiérrez (PC), Marcos Ilabaca (PS), Pamela Jiles (PH), Paulina Núñez (RN), René Saffirio (Independiente) y Leonardo Soto (PS).