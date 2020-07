El mea culpa del ministro Blumel: “Como Gobierno y coalición debemos aprender a hacer mejor las cosas”

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se refirió este jueves a la aprobación en general del proyecto de permite retirar 10% de los ahorros de las cuentas de AFP, diciendo que “no es una buena noticia para los trabajadores, para Chile ni para la clase media. Hacer lo que es popular no es necesariamente hacer lo correcto, y este es precisamente el caso”.

El proyecto aprobado “va significa menores pensiones”, porque a la clase media se le está diciendo que para enfrentar la recesión “van a tener que usar sus propios ahorros previsionales”, dijo. Además, señaló que es una iniciativa injusta porque “le da menos al que tiene menos y le da más al que tiene más, y lo financia los mismos trabajadores con sus ahorros previsionales”.

Blumel también destacó el proyecto aún está en proceso de trámite y que espera que en ese transcurso “podamos convencer al parlamento y a Chile de que la propuesta que ha impulsado el Gobierno es mejor y más justa”. Para ello, “como Gobierno vamos a redoblar los esfuerzos para explicar mejor, persuadir y convencer con argumento de que la propuesta que estamos impulsado es mejor para la clase media y los chilenos”.

En el punto político de la votación, cuyo aprobación fue gracias a 13 votos de parlamentarios de Chile Vamos, el ministro del Interior dijo que “como coalición debemos aprender la lección. Lo que pasó ayer no fue bueno y constituye un traspié muy importante. Como Gobierno y coalición debemos aprender a hacer mejor las cosas y a trabajar con más unidad y trabajar con convicción para las cosas que son buenas para Chile”.

Al no poder trabajar con unidad entre Gobierno y Chile Vamos, el ministro anunció que propondrán “un nuevo entendimiento” con los partidos políticos. “No pudimos actuar con unidad y al no actuar con unidad, hicimos posible que avanzara una iniciativa que no es buena para Chile”, dijo.