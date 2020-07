“No acepto que me traten de mentirosa”: Tenso cruce entre Marcela Cubillos y Ximena Rincón en “Bienvenidos”

“Primero le diría Marcela que se tranquilice, la veo demasiado alterada y estamos en una discusión que es fundamental para nuestro país”. Fue esta declaración de la senadora Ximena Rincón (DC) la que encendió la discusión con Marcela Cubillos en el matinal “Bienvenidos” de Canal 13.

El tema a debatir era el retiro del 10% de los ahorros de las AFP, pero derivó en el supuesto incumplimiento del acuerdo de 15 de noviembre entre las fuerzas política, firmando durante el estallido social, que incorporó un punto de “paz social”.

“El acuerdo de noviembre no se ha incumplido por ninguno de los que incurrieron a firmarlo, y yo no he visto actitudes violentas en la calle de ninguno de los que concurrieron en ese acuerdo”, respondió Rincón a Cubillos.

Luego, la senadora empezó a dar un ejemplo sobre el caso de un dentista que se quedó sin trabajo y no puede pagar los dividendos, con el riesgo de perder su casa, pero que por su nivel de ingresos no podría calificar a los beneficios del Estado, y por eso sería buena idea retirar ahorros de las AFP.

Ahí, interrumpió Cubillos: “Senadora, está mintiendo, se lo digo con toda calma”. “¿Cuál mentira? ¿Cuál? ¿Cuáles son?”, se mostró ofuscada la parlamentaria.

La exministra reiteró que, según ella, el acuerdo por la paz no se cumplió, continuó la violencia y, además, acusaron constitucionalmente al exministro del Interior, Andrés Chadwick. Junto con ello, agregó que “¿no hay propuesta para la clase media? Si arriba de la mesa había una propuesta mucho mejor para la clase de media, y ayer no se discutía sobre eso”.

“La izquierda gano en buen lid este punto. Tienen toda la razón en celebrar, pero ganaron en un proyecto que no era para ir e ayuda de la clase media, sino que para erosionar el sistema de pensiones”. “Algunos de la DC siguen creyendo una cosa, 13 de Chile Vamos igual, pero claramente el objetivo es otro”, agregó la esposa de Andrés Allamand.

Rincón contraatacó: “No le puedo aceptar a Marcela que me trate de mentirosa, porque yo no he visto ninguno de los que firmó el acuerdo del 15 noviembre pasado en actitud violenta la calle”.

Cubillos: “Acusar a las autoridades políticas de ejercer sus atribuciones para enfrentar la violencia, obviamente es incumplir un acuerdo, porque los dejaron completamente amarrados de mano”.

Rincón: “La exdiputada ha hablado de actitudes violentas de los que firmaron el acuerdo, eso no es así. Yo no acepto que a mí me traten de mentirosa, no es la actitud que tengo yo con las personas”.