“Senador, no le siga mintiendo a los chilenos”: áspero diálogo entre Andrés Allamand y Jaime Mulet por última votación en la Cámara de Diputados

El debate entre los parlamentarios de Chile Vamos y la oposición sigue al rojo vivo luego de que este miércoles la Cámara de Diputadas y Diputados votara a favor respecto a la idea de legislar el proyecto que permite a los cotizantes retirar el 10% de sus ahorros previsionales.

Durante este jueves el senador Andrés Allamand (RN) y el diputado Jaime Mulet (FRVS) fueron invitados al matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión para entregar sus puntos de vista sobe lo sucedido en el hemiciclo.

Este último emplazó a su par oficialista y lo llamó a terminar con la “campaña del terror” en torno al proyecto. “Las afirmaciones que hace son temerarias, inexactas y hace la defensa irrestricta de un sistema de AFP que, desde el punto de vista de las jubilaciones, no sirve, no aporta y entrega pensiones muy bajas“, dijo.

El ex militante de la Democracia Cristiana (DC) prosiguió con su exordio y tildó de “mentiroso” al otrora precandidato presidencial. “Nadie ha planteado expropiar el fondo de los trabajadores, al menos acá en el Congreso Nacional, no sé si es lo mismo en algún estudio o lugar. Senador Allamand, no le siga mintiendo a los chilenos, no le siga metiendo la campaña del terror, eso no se hace y aparte lo hace solo porque nadie le hace el contrapunto. Es grosero“, expresó.

Andrés Allamand respondió con la misma fuerza al emplazamiento. “Es caricaturezca la expresión que hace el diputado Mulet. El asunto es bien simple: cuando no hay argumento, el fondo es caricaturizar“, complementó.

Revisa el momento a continuación.