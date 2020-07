Diputado Javier Macaya reconoce “quiebre” con el Gobierno luego de suspensión de comité político

El Gobierno decidió suspender el comité político de los días lunes con los partidos de Chile Vamos, luego del traspié que sufrieron como coalición en la aprobación del proyecto sobre el retiro de hasta 10% de los fondos de las AFP.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el diputado Javier Macaya indicó que en la derrota política “todos tenemos responsabilidades, el Gobierno y la coalición. No hemos tenido la capacidad de ordenar en una votación tan importante como una discusión previsional a Chile Vamos, y a mí me parece que es bueno enfriar un poco la cabeza y reflexionar cómo somos capaces de salir adelante en un momento difícil“.

Si bien dice que la suspensión de la reunión con La Moneda no es para siempre, “sí hay un quiebre, pero es un quiebre que tiene que mirar un antes y un después, en cómo se maneja la coalición, en cómo funciona el comité político, que lo integran también parlamentarios. Esa integración tiene que servir para algo, un objetivo que tenga sentido en cómo trabaja el Gobierno y la coalición”.

Sobre la votación, Macaya lamentó que “esta era una votación de 3/5, ni siquiera una votación de mayoría simple. No fuimos capaces de ordenar votos interno en nuestro sector, y eso obviamente habla que estamos con algún grado de ingobernabilidad en la coalición, de personas que tratan de hacerle un castigo en una votación como esta”.

El parlamentario reconocer que frente a la crisis “hemos llegado tarde, hay que reconocer que no se dimensionó la magnitud total de la situación de la pandemia del coronavirus y, en ese sentido, es cuando se tiene que reconocer que se quedaron cortas las soluciones y la crisis ha sido mucho más complicada de lo que habíamos pensado al principio, pero las soluciones no pueden ser echarle mano al fondo de pensiones que va a causar un impacto importante en la jubilación de la gente”

“Hemos consensuado en los últimos años en que a las pensiones les falta plata, no les sobra, que tenemos que poner más plata y no menos plata, y la decisión que se tomó ayer es falaz, porque a este proyecto de ley le falta un tranco legislativo importante. Se están generando expectativas a la gente que yo creo que el parlamento no va a ser capaz de cumplir. Yo dudo que esto se apruebe con el ritmo legislativo que la gente está esperando”, dijo.

Por último, sobre la actitud de la UDI, que con votos de ellos logró aprobarse el proyecto en general, dijo que el partido “también tiene que hacer una autocrítica, un mea culpa del momento al que llegamos. La manera de hacer política de la UDI siempre ha tenido que ver con la coherencia, con no tener temor a lo impopular, incluso con las redes sociales y encuestas. Uno tiene que explicar y no sucumbir ante el temor de lo impopular, y eso nos paso el día martes con algunos parlamentarios. No fuimos capaces de ordenar ese debate“.