Ya son 10 en total: 2 nuevos diputados renuncian a la bancada de Renovación Nacional

Los diputados Bernardo Berger y Luis Pardo se sumaron a la determinación de otros 8 parlamentarios, de renunciar a la bancada de Renovación Nacional (RN).

Esto, en medio de la tensión que existe entre Chile Vamos y el Gobierno, tras a aprobación en la Cámara de Diputados de la idea de legislar el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones y que contó con el apoyo de nueve parlamentarios del partido.

En el caso del diputado Berger, informó su renuncia mediante un comunicado, donde indicó que “no es posible continuar compartiendo con personas que no están en la linea y los postulados de RN, sólo pensando en proyectos personales y no colectivos“.

A esto agregó que “jamás había vivido un desaguisado de la magnitud de lo sucedido el día 8 de julio recién pasado. Siempre he entendido aunque difícil sea, que los acuerdos en temas netamente políticos debemos asumirlos como conglomerado y no con divisiones como fue la lamentable votación aquella”.

“Realmente lamento lo sucedido. Me considero una persona conciliadora, equilibrada, respetuosa y responsable, pero lo vivido las últimas horas me supera en todos los límites“, continuó manifestando el parlamentario.

Finalmente, Berger sostuvo que “en la política debe existir lealtades, que desgraciadamente en esta bancada no son una prioridad“, esperando que “este trago amargo sea el remezón para enmendar rumbos”.

La determinación de ambos parlamentarios se produce previo a la reunión que sostendrá la comisión política de RN, que se realizará a las 19:00 horas.

Cabe señalar que previamente habían anunciado su renuncia a la bancada de RN los parlamentarios Diego Schalper, Diego Paulsen, Leopoldo Pérez, Cristóbal Urruticoechea, Sofía Cid, Catalina del Real, Camila Flores y Harry Jürgensen.