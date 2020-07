Diputado Flores (DC): “La polémica no puede estar centrada en que si la nueva canasta debe contener toallas o preservativos”

El ex presidente de la Cámara y diputado por la región de Los Ríos, Iván Flores García reaccionó al anuncio realizado esta jornada por el Gobierno de entregar 3 millones de nuevas canastas con alimentos, respondiendo que lo que las familias necesitan hoy en día son transferencias directas de dinero.

Para el legislador, es mejor que cada familia decida qué alimentos comprar y en qué comercio.

Además, emplazó al Ejecutivo para que cualquier ayuda que se entregue sea sin campañas comunicacionales ni proselitismo político.

En esta misma línea, el diputado Flores agregó que “la polémica no puede estar centrada en que si la nueva canasta debe contener toallas o preservativos. La verdad es que esto es mucho más complejo, porque a dos meses de haberse comprometido el Presidente de la República a entregar 2,5 millones de canastas a gente que más lo necesita, la verdad es que eso no ha ocurrido del todo”.

“No todas las familias vulnerables han recibido canastas a lo largo de Chile, siendo que en algunas regiones se han estado ocupando los escasos fondos regionales para ello, sumado a las contradicciones que en principio era para el 70% más vulnerable, después para el 40% del 70%, y en Los Ríos el 20% del 40% es solo el 8% de la población, entonces nadie entiende nada”, reclamó.

Finalmente el ex titular de la Cámara insistió en que las transferencias directas son mejor solución que las canastas de alimentos. “No podemos permitir que la torpeza se convierta en costumbre, así de simple. Es más fácil y directo que la gente reciba los $40.000 que cuesta una canasta para que ellos mismos decidan que comprar y no lo que al Gobierno se le ocurra, sin proselitismos ni campañas, eso es lo más efectivo”.