Diputado Fuenzalida cree que ya no estarán los 9 votos de RN para votación del 10% de las AFP

Con 13 votos de Chile Vamos se aprobó en general el proyecto que permite el retiro de 10% de los ahorros en las AFP. 9 de ellos fueron de Renovación Nacional y 4 de la UDI, sobrepasando en dos los 93 votos que se necesitaban para pasar a siguiente trámite una reforma constitucional.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) dijo que cree esos 9 votos de su partido ya no estarán para la votación en particular en la Cámara, en donde nuevamente se necesita 3/5 de apoyo.

Sobre si habrá cambios en las votaciones, respondió que “yo creo que sí, lo que pasa muchos de ellos tiraron palabras en sus distritos frente a este proyecto que se venía encima”.

“Nadie le tomó el peso a lo que venía, y el Gobierno no vino con una propuesta clara para enfrentar eso, porque no es justo que las personas usen sus ahorros para pagar la crisis, pero tienen que tener una alternativa y la alternativa no era un endeudamiento, por muy interesante y atractivo que sea. Finalmente, el Gobierno se abrió a un aporte directo de $650 mil para clase media que no le ha llegado ningún beneficio”, explicó.

“Pero eso llegó tarde, llegó el día miércoles, el día de la votación, y hay muchos parlamentarios que ya habían comprometido su voto incluso en la sala y les costaba decir que no, o decir una cosa distinta que ya habían dicho en su distrito o electores”, añadió.

“Hoy día las propuesta del Gobierno están mucho más claras y yo creo que, y así espero, lo estoy conversando con los 9 diputados, que no den los votos a una idea mala, que es injusta y pasa ser un muy buen negocio a las AFP. Porque cada vez una persona retira el 10% las AFP van a poder el 1% de encaje”, dijo Fuenzalida.