Senadora van Rysselberghe reconoció molestia al interior de la UDI y reiteró que proyecto de retiro de fondos “es el peor camino de todos”

La aprobación en la Cámara de Diputados y Diputadas del proyecto para retirar el 10% de los fondos previsionales derivó en una serie de disyuntivas al interior de Chile Vamos. Si bien gran parte de la coalición están en contra de la iniciativa, esta prosperó gracias al apoyo de nueve parlamentarios de Renovación Nacional (RN) y cuatro de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de la UDI, dialogó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y reveló que hay molestia al interior del gremialismo por los hechos de las últimas semanas. “En la UDI existen molestias en torno a ciertas acciones que ha tenido el Gobierno, pero desde nuestra perspectiva es encausar la molestia a través de una decisión que afecta al país completo. Estados haciendo esfuerzos para revertir la situación y para que puedan entender las repercusiones que esto tiene en el futuro de nuestro país“, dijo.

La senadora por la Región del Biobío, además, reiteró sus críticas hacia el proyecto que busca el retiro de un porcentaje de las pensiones y manifestó que conversó con sus colegas que apoyan la movida. “Las épocas de crisis son épocas de populismo y lamentablemente (populismo) en nuestro país se ha ido instalando en distintas áreas. Hemos estado conversando con ellos, sus razones son diversas y evidentemente este camino es el peor de todos; no sólo perjudica las pensiones futuras“, expresó.

“Yo no entiendo el propósito de la izquierda en avanzar en esto, no hay un interés real en ayudar a las personas. Espero que las razones que los llevaron a tomar esta decisión sean otras y no populismo”, complementó la ex alcaldesa, quien reveló la petición realizada al Ejecutivo. “Que mejore las medidas de ayuda a la clase media. La gente no sólo necesita un préstamo, sino que también ayuda directa“, manifestó.

Van Rysselberghe también descartó algún tipo de presión hacia el Presidente Sebastián Piñera por un cambio de gabinete tras las críticas hacia los ministros Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. “Nosotros nunca hemos pedido cambios de gabinete, normalmente decimos que hay que cambiar de actitud. El Presidente verá cómo hace eso”, cerró.