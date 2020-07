“Con tal de defender a sus amigos de las AFP…”: diputado Fidel Espinoza (PS) criticó anuncio presidencial y reiteró respaldo a reforma de pensiones

El anuncio del Presidente de la República, Sebastián Piñera, sobre el bono de $500 mil pesos que irá en ayuda de la clase media para afrontar las consecuencias económicas del coronavirus ha generado una oleada de reacciones en el mundo político.

Desde Chile Vamos valoraron la iniciativa del Ejecutivo, mientras que en la oposición hicieron sus reparos a esta y mostraron su disconformidad.

Justamente, bajo esa línea, el diputado del Partido Socialista (PS), Fidel Espinoza, publicó dos mensajes en sus redes donde expresó su disconformidad y ratificó su apoyo a la reforma que busca el retiro del 10% de los ahorros previsionales.

…Lo aplaudo Presidente @sebastianpinera .Hace semanas no había más dinero para apoyar a la clase media en esta #Pandemia. Con tal de defender a sus amigos de las #Afp Ud es capaz de todo. Son no solo sinverguenzas. No tienen ética alguna.

— Fidel Espinoza Sandoval (@fideldiputado) July 14, 2020