Diputador Moreira se internó en un centro de salud a horas de votación clave del retiro del 10%

El diputado UDI, Cristhian Moreira, anunció durante este martes que ingresó a un centro asistencial debido a problemas de que arrastra desde hace un par de semanas. El parlamentario, podría restarse a la votación de mañana, miércoles, sobre la iniciativa que busca retirar el 10 por ciento de los fondos de pensiones.

“Como es de conocimiento público, desde hace un tiempo, he arrastro problemas de salud que han preocupado a mi familia, por lo que se me ha recomendado, y así lo he hecho, la internación en un centro asistencial para realizarme exámenes y tener los cuidados apropiados”, señaló Moreira en Twitter.

Cabe señalar que, esta noticia se da a horas de la votación de la Cámara Baja para ver en particular el retiro de pensiones.