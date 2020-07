"¿No te da vergüenza...?" y "rebajar el debate": El round político entre Pamela Jiles y Javier Macaya en el matinal de CHV

El debate político está tensado debido al proyecto de ley que permite el retiro de 10% de los ahorros en las AFP, y que se debate este martes y miércoles en el Cámara de Diputados.

De esa discusión, un round más se vivió esta mañana entre dos parlamentarios en el matinal de CHV, “Contigo en La Mañana”. Los contrincantes fueron el diputado Javier Macaya (UDI) y Pamela Jiles (PH). La parlamentaria encaró con varias preguntas retóricas a Macaya, quien prefirió no rebatirle.

“A mí me gustaría decirle con todo cariño a Javier, a quien le tengo mucho respeto, pero como estamos en un medio de comunicación, si no le da vergüenza no haber votado la semana a favor, no le da vergüenza meterse en los bolsillos de la señora Juanita y de todos los chilenos. ¿Sabe como se llama cuando uno se mete con la plata de los otros?”, le dijo.

Y continuó: “¿Y no te da vergüenza que el Gobierno hasta ahora no haya entregado ninguna solución para la gente que esta muriendo? ¿No te da vergüenza lo que va a pasar a propósito de la movidas sucias del Gobierno, de la presión a sus parlamentarios que son sensibles al sufrimiento de la gente?”.

“¿Has pensado si esto no se aprueba?”, finalizó diciendo.

Ante tanta pregunta, Macaya prefirió no responder específicamente a cada una de ellas, pero dijo también sentirse avergonzado. “A mí lo que me da vergüenza es rebajar el nivel de los debate, obviamente no le voy a contestar a Pamela”, sostuvo.

“La manera de hacer política circense generando un espectáculo permanente para generar una polarización de la política que se en Chile…”, alcanzó a decir el diputado cuando fue interrumpido.

“Espectáculo es el que vienen hacer los ministros la semana pasada…”, vociferó la legisladora, aludiendo a las reuniones de los secretarios de Estado con las bancadas oficialistas.

“Cuando la diputada Jiles me pregunta si me da vergüenza, a mi me habría dado vergüenza ponerme a bailar en el Congreso cuando millones de chilenos lo están pasando mal“, contestó Macaya, haciendo referencia a la celebración de la política cuando se aprobó en general el proyecto.