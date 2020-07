J.A. Kast le respondió a Mario Desbordes y envió un mensaje a los parlamentarios de Chile Vamos que votaron a favor del proyecto de pensiones

Hace algunas semanas Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional (RN), dialogó con The Clinic y criticó a José Antonio Kast por la postura que este ha mostrado por el proyecto de retiro del 10% de los fondos de la AFP.

A la fecha el líder del Partido Republicano (PR) no había respondido al emplazamiento a los dichos de su par, situación que sí hizo este lunes en conversación con el programa “Conversando en casa” que se transmite por YouTube. “Me encantaría pelear en una presidencial con Desbordes y ahí en la cancha se verán los gallos. Él me hizo una crítica familiar sin conocer desde dónde vengo, no sabe que yo trabajé desde los 8 años, no sabe que yo todos los veranos trabajaba. Él no sabe que yo trabajé todos los fines de semana como cajero”, declaró en principio.

“Entonces, si no sabe todo lo que hice antes, que fue un emprendimiento sacado adelante en familia, porque mis padres eran inmigrantes y trabajaron mucho, enseñándonos el valor del trabajo; si no lo conoce, no debiera entrar en ese ámbito personal“, complementó el ex candidato presidencial, quien les envió un mensaje a los parlamentarios de Chile Vamos que votaron a favor de la iniciativa que permitiría el retiro de los ahorros previsionales. “Para ellos esto un juego, no miden la responsabilidad de las decisiones que toman. Esta responsabilidad la pudieron haber medido con los economistas de izquierda o derecha, que le habrían dicho que esta es la peor manera de enfrentar la crisis, pero les dio lo mismo porque miran su propio interés, el cuidar su sillón y reelección“, manifestó.

“Aquí hay una decisión técnica, donde personas entendidas pueden decir que esto es bueno o malo, no es una cosa valórica. Esos parlamentarios que jugaron con la ilusión de las personas lo van a pagar caro, esas personas que priorizaron circunstancias personales que los tenían en la cuerda floja para ser reelectos, al menos yo me voy a encargar de desenmascararlos. A esos senadores de derecha que ya están anunciando que darán su voto para que se apruebe el 10%, yo les voy a empezar a recordar su pasado”, cerró el ex secretario general de la Unión Demócrata Independiente (UDI).