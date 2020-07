“Que reconozca que se ha equivocado”: J.A. Kast criticó a doctora Izkia Siches, Daniel Jadue y Alejandra Matus

José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, dialogó con “Conversando en casa” de YouTube y tuvo varios emplazamientos para algunos y algunas protagonistas de la opinión pública.

Una de ellas fue la doctora y presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, a quien criticó por su gestión durante la pandemia. “Que reconozca que se ha equivocado. Debe reconocer su responsabilidad de llamar a marchar el día 8 de marzo, ahí se le olvidó su responsabilidad de médico. También dijo que estaba colapsado el hospital San José y no lo estaba, así que, ¿cuál es su real aporte? Me encantaría saber dónde ella atiende a las urgencias, en qué hospital ha atendido a pacientes Covid”, dijo.

El ex candidato presidencial también tuvo palabras para Daniel Jadue, alcalde de Recoleta. “Es muy mal alcalde. Pagó las luces led más caras que se hayan comprado en Chile y está pagando un juicio que perdió con una inmobiliaria, donde está gastando los recursos de todos sus vecinos de Recoleta. Además, es capaz de insultar a los trabajadores del cementerio, cuando le dicen algo que no le parece”, expresó.

El otrora integrante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), además, sostuvo que la periodista Alejandra Matus “mintió”. “No entiendo qué especialidad tiene ella en pandemia, ella es especialista en denuncias. Lo que me molesta es que no sea transparente. Mintió cuando dijo que en el hospital Barros Luco se estaba acumulando de personas, yo personalmente llamé al hospital para averiguar lo que estaba pasando y no había veracidad de su denuncia. Una investigadora científica tiene que mostrar todo, no solamente una parte”, cerró.