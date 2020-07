Diputada Hoffmann (UDI) emplazó a la oposición por proyecto de retiro de pensiones: “¿Cómo se atreven a jugar con la desesperación de la gente?

En medio de la votación por el proyecto de ley que busca retirar el 10% de los fondos previsionales, la diputada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), María José Hoffmann, emplazó a la oposición y expresó su rechazo a la iniciativa.

“Estamos frente a los nueve meses más difíciles de Chile. Chile cambió, sí y para mal. Se ha incubado la peor crisis, estamos al frente de la desesperación de la familia que han perdido familiares por el coronavirus sin siquiera poder despedirse, que está encerradas, que no saben si van a tener trabajo a fin de mes o simplemente ya perdieron su trabajo”, comenzó.

“La incertidumbre y angustia, eso está clavado en el corazón de los chilenos, desempleo y pobreza. De eso deberíamos estar hablando… ¿cómo se atreven a jugar con la desesperación de las familias? ¿Qué tiene de solidario este proyecto, tanto es la obsesión por causarle la derrota al Gobierno? No han dado el ancho desde el primer día, no condenaron la violencia, ¡todo es malo, todo es insuficiente, todo es tardío!“, expresó la parlamentaria, quien reveló un dato que, hasta ahora, era desconocido por algunos.

“A los autores de este proyecto, ¿le contaron a la gente que los diputados vamos a poder sacar cuatro millones libres de impuestos? A los parlamentarios de Chile Vamos: no caigan en el populismo, tenemos que aprender a valorar la diversidad. No caigan en la trampa de la izquierda, nuestras ideas son mejores, por eso nos eligieron, por eso somos gobierno, no defraudemos a nuestro electorado“, manifestó.