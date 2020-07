Diputado Jorge Durán (RN) anunció su apoyo al retiro de los fondos y criticó el “matonaje” de Chile Vamos y Cristián Larroulet

Jorge Durán, diputado de Renovación Nacional (RN), dialogó con el matinal “Bienvenidos” de Canal 13 donde no sólo confirmó que votará a favor del proyecto de ley que busca el retiro del 10% de los fondos previsionales, sino que además criticó ciertas actitudes al interior de Chile Vamos, coalición a la cual pertenece.

“Me molestó el matonaje que se planteó incluso del ministro Gonzalo Blumel, cuando salió al día posterior de la votación señalando que habían parlamentarios populistas. Eso es una falta de respeto a los diputados, diciendo que la coalición debía achicarse. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué se tienen que ir los parlamentarios que votaron a favor?, sostuvo.

El legislativo también tuvo críticas hacia la actitud de Hernán Larraín Matte, presidente de Evopolí, partido de militancia del ministro del Interior. “Cuando sale el presidente de Evopolí diciendo lo mismo, que Chile Vamos se estaba rindiendo al populismo, eso es una falta de respeto. Si queremos convencer a los parlamentarios de votar de una manera, tenemos que hacerlo con argumentos”, expresó.

Durán sostuvo que la iniciativa de retiro de los fondos previsionales va en ayuda de los más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus y no en contra del Gobierno. “No tengo nada contra el Presidente Piñera, pero dejemos que la gente elija si se va por el 10% o por lo que dijo el Gobierno. Eso no es malo, es democracia, pero decir que le estamos haciendo un guiño a la izquierda, eso no es así”, argumentó.

Minutos más tarde, en conversación con otro medio de comunicación, criticó el manejo de los asesores de La Moneda. “Que el señor Larroulet utilice el Estado para interferir la interna de un partido es un matonaje”, cerró.