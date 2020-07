Jorge Brito (RD) durante la votación del 10% de las AFP: “La bancada de súper ricos se debiera inhabiltar de esta decisión”

El diputado Jorge Brito (RD) pidió a la bancada de los “súper ricos” que se inhabilite en la votación en particular del proyecto que permite el retiro de 10% de los ahorros de las AFP.

Durante su intervención en el debate en la Cámara de Diputados, el parlamentario dijo que “el artículo 147 del reglamento dice con claridad, que cuando un diputado está en la situación del diputado Diego Schalper -conflicto de interés-, del diputado Jorge Alessandri, del diputado Guillermo Ramírez -55 millones de pesos de aporte a la banca de ‘súper ricos’- es que se tiene que inhabilitar. Esto es lo que debiera ocurrir el día de hoy”.

“La bancada de ‘súper ricos’ se debiera inhabiltar de esta decisión, Es evidente, aquí no están en libertad de conciencia para decidir qué es lo mejor para Chile, porque hay 70 millones de argumentos por lo que el diputado Diego Schalper no va apoyar esto, y nosotros acá no nos vamos a prestar”, dijo el diputado del Frente Amplio.