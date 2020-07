Ministro Blumel: “Confiamos en que el Senado va a poder enmendar este error que ha cometido la Cámara de Diputados”

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se refirió a la aprobación en particular en la Cámara de Diputados del proyecto que permite el retiro del 10% de los fondo de las AFP.

El secretario de Estado cuestionó la determinación de la Cámara e indicó que “vamos a seguir insistiendo en el Senado. Confiamos en que el Senado va a poder enmendar este error que ha cometido la Cámara de Diputados“.

Blumel aseguró que el debate se debe centrar en la propuesta anunciada por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, la cual incorpora una serie de medidas en beneficio para la clase media que se ha visto afectada por la pandemia de Covid-19. Según el ministro, esta propuesta contiene “un conjunto de apoyos y de ayuda para aliviar a las familias de la clase media que lo están pasando mal, y de eso se trata el debate, no se trata de otra cosa”.

“Queremos reiterar que la propuesta que acaba de aprobar parcialmente la Cámara de Diputados, porque se aprobó un artículo y se rechazó el otro, no es una buena propuesta, porque el proyecto así como fue despechado de la Cámara de Diputados lo que va a significar es que las personas, para poder tener un alivio para enfrentar las dificultades económicas, van a tener que usar sus ahorros previsionales. Eso no es justo, eso no es lo correcto, esa no es la mejor forma para enfrentar los problemas que enfrenta la clase media”, declaró el ministro del Interior.

En esta misma línea, aseveró que “los problemas que enfrenta la clase media los tenemos que resolver con buenas políticas públicas, mediante apoyos solidarios financiados por el Estado y no con los ahorros previsionales de los trabajadores”.

“La señal que hoy día se está dando es que cuando las personas y las familias enfrentan problemas, cada uno se rasca con sus propias uñas y eso es justamente lo contrario a lo que hemos venidos haciendo como país en los últimos 30 años”, continuó señalando el secretario de Estado.

Según él, lo que debería suceder es que “cuando alguien enfrenta problemas en nuestro país, tenemos que hacer buenas leyes, para que a través de las políticas públicas financiadas por el Estado, les podamos dar un apoyo, tal como se presentó ayer en el conjunto de medidas en apoyo de la clase media”.

“Hoy día se ha terminado la tramitación en la Cámara de Diputados, vamos a seguir insistiendo en el Senado, confiamos en que el Senado va a poder enmendar este error que ha cometido la Cámara de Diputados“, sostuvo Blumel.

Asimismo, expresó que “confiamos también en que vamos a poder convencer que las propuestas que hemos puesto como Gobierno son mejores, son más justas, ayudan de mejor forma la clase media y no le van a significar tener que usar sus ahorros previsionales y no le va a significar tampoco que decaigan sus pensiones, y por lo tanto vamos a seguir trabajando, para que los apoyos y las ayudas a la clase media no se hagan a costa de menores pensiones, si no que se hagan a través de políticas públicas financiadas por el Estado como corresponde, en particular a este parlamento que durante 30 años lo ha hecho de esa manera”, fueron parte de sus declaraciones.