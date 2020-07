Ministro Blumel expresó su rechazo al proyecto de retiro de pensiones y sostuvo: “Puede marcar el comienzo de una crisis institucional”

Minutos antes de la votación en la Cámara de Diputados y Diputadas del proyecto de ley que permite retirar el 10% de los fondos previsionales, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, mostró su negativa a la iniciativa.

“Lamento la forma y el tono del debate. La pregunta que la Cámara tiene que hacerse es si lo estamos haciendo de la manera justa, en forma rigurosa, o si sólo vamos a hacer aquello que es más popular. Este proyecto no es una buena opción para las personas porque va a implicar una disminución de los ahorros previsionales”, dijo.

“Es un imperativo reformar el sistema de pensiones y mejorar las pensiones de miles de compatriotas. No hay ninguna opción técnica que sustente este proyecto“, complementó el secretario de Estado, quien expresó que la decisión de la Cámara Baja podría afectar la institucionalidad. “Esta no es la forma de hacer las políticas públicas. Esta reforma puede marcar el comienzo de una crisis institucional. Creemos que el Estado tiene un rol solidario y eso no se logra con este proyecto, todo lo contrario”, manifestó.

“A los millones de chilenos quiero decirles que estamos trabajando día a día con todo nuestro esfuerzo”, finalizó Blumel.