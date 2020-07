Senador Carlos Montes (PS): “El sistema de AFP es un fracaso que no resultó después de 40 años”

En la antesala de la votación en la Cámara de Diputadas y Diputados por el proyecto de retiro del 10% de los ahorros previsionales, el senador del Partido Socialista (PS), Carlos Montes, dialogó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y mostró cierta incertidumbre sobre los comicios de esta tarde.

“Hay una amplia votación a favor de esta propuesta, sin embargo, se requiere un quórum muy alto y por eso se requiere de votos del oficialismo. Hoy es una situación bastante incierta“, manifestó el parlamentario, quien condenó de manera tajante los incidentes sucedidos en varios puntos del país durante la noche del martes. “Es inaceptable y debemos rechazar los hechos delictuales, los saqueos, etc. Hay medios más democráticos para manifestarse”, dijo.

El legislador también criticó la actitud por parte del Ejecutivo en relación a las medidas adoptadas para ir en ayuda de la población en medio de la pandemia del coronavirus. “El Gobierno ha tenido una gran incapacidad política para responder. Ha llegado atrasado y ayer esperábamos algo más contundente, no es algo a la altura de lo que se requiere. (El proyecto de retiro de fondos previsionales) no es el mejor camino, pero fue producto de que el Gobierno no hizo las cosas cuando había que hacerlo, llega muy tarde“, expresó.

Montes, además, expuso su postura ante el sistema previsional que existe en Chile. “El sistema de AFP es un sistema fracasado que no ha resultado después de 40 años. Está claro que Chile necesita un nuevo sistema de seguridad social. Le diría a los empresarios que asuman la realidad y se pongan en la situación de la familia. No es sólo defender el sistema de AFP, es increíble la desconexión con la realidad”, sostuvo.