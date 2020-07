Senador Iván Moreira (UDI) anuncia que votará a favor del proyecto sobre el retiro del 10% de las AFP

Este viernes el senador Iván Moreira (UDI) anunció que votará a favor del proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP, que ya fue aprobado en particular por la Cámara de Diputados. Eso sí, señaló que presentará una indicación para que puedan acogerse sólo quienes lo necesitan. Según declaró el legislador, su voto es “humanitario” y por “la paz social”.

“Soy y siempre he sido un defensor de la propiedad privada, del mercado, de la competencia. Y he luchado por una sociedad más próspera. No estoy en política para defender a las AFP, estoy en política para defender a Chile y esa es la historia y trayectoria de mi vida política”, declaró el senador en una conferencia de prensa, según consignó CNN Chile.

A esto agregó que no está disponible para votar un “sistema único de reparto de pensiones” ni para “la expropiación de los fondos individuales. Esas son recetas fracasadas del socialismo en el mundo“, declaró.