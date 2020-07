Moreira renuncia a jefatura de bancada y está dispuesto a dejar el partido: “No he visto ninguna autocrítica de la conducción política de la UDI”

El senador Iván Moreira confirmó este sábado que renunció como jefe de bancada de los senadores UDI, con el fin de dejarlos en “plena libertad de acción” respecto de la votación del 10% del retiro de los fondos de las AFP.

Según señaló el parlamentario en entrevista con El Mercurio: “Le he comunicado mi renuncia a los senadores de la UDI en mi rol de jefe bancada senadores UDI, para dejarlos en plena libertad de acción”.

El parlamentario aseguró que ha recibido amenazas “de todo el mundo”.

“No acepto amenazas, y menos amenazas de mi partido. El hecho de mandar al Tribunal Supremo a los diputados es un arrebato no reflexionado, porque lo que estás diciéndoles al senador Sandoval, al senador Duran y al senador Moreira es ‘si usted vota a favor, usted se va al Tribunal Supremo’, y el Tribunal Supremo no es para tirarte las orejas… ¡es para pedir tu expulsión!”, dijo.

Respecto a su caso, asveveró que “yo he dicho que mi decisión es una decisión con convicción, y créame que yo me voy a defender, y voy a defender a los parlamentarios que hoy están prácticamente enjuiciados por la UDI”.

A reglón seguido dijo que “me parece inapropiado que dirigentes de la UDI hayan tratado a los diputados que votaron a favor como indeseables. Eso no es propio de un partido democrático y humano. Ese no es el legado ético y moral de Jaime Guzmán”.

Es por ello que “en vista de estas amenazas, y esta presión indebida, yo he informado en el día de hoy a mi partido que los dejo en libertad de acción, por la incomodidad que pueda haber ocasionado mi decisión; así que la jefatura de bancada está a su disposición“.

“Ellos pueden determinar lo que estimen conveniente”, aseguró.

“Si la directiva de la UDI desea que yo renuncie a la UDI, no tengo ningún problema en dar un paso al costado; solo les pido que no me notifiquen por la prensa”, insistió.

Consultado sobre el rol de los timoneles de Chile Vamos, el senador Moreira afirmó que “no les voy a dar consejos a los presidentes de partido, pero me parece que en el caso que a mí me corresponde, no he visto ninguna autocrítica de la conducción política de la UDI“, en referencia a Jacqueline van Rysselberghe.

“Me parece que hay que hacer una autocrítica cuando hay tres diputados que renunciaron, cuando hay tres senadores que están dispuestos a votar a favor”, dijo Moreira.