Alfonso de Urresti (PS) sobre ministro Briones: “Yo creo que no va a pasar agosto”

Durante la discusión en la comisión de Constitución del Senado sobre el proyecto de reforma constitucional que permite a las personas retirar hasta el 10% de sus fondos de pensiones en las AFP, el presidente de la instancia, Alfonso de Urresti (PS), se refirió a la gestión que ha realizado el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

El senador criticó al titular de Hacienda por su manejo en la discusión del proyecto, indicando que “yo lo he dicho en varias instancias, yo creo que Briones no va a pasar agosto, se lo va a llevar agosto, porque ha sido un ministro que, siendo responsable de las finanzas públicas en el país, no ha entregado toda la información“.

Asimismo, reveló que “lo que nos señala en una reunión, de que no había más disponibilidad de fondos, luego milagrosamente ante el rechazo de las políticas del Gobierno aparecen fondos… eso no es creíble y aquí uno quiere favorecer y ayudar a la gente”.

Cabe señalar que el secretario de Estado se ha mostrado contrario a la iniciativa, y ha dicho que incluso es una “mala idea, una idea que acarrea una serie de problemas”.