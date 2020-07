Daniel Jadue reconoce estar “absolutamente disponible” para ser Presidente de Chile

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, dijo es “un orgullo” que los ciudadanos de Chile lo ubiquen como un candidato presidencial para las próximas elecciones, de acuerdo a diferentes encuestas.

Las declaraciones las dio en en el programa “Conversando en casa” del periodista Nelson Osses, en donde dijo que “yo creo que los liderazgos los define el pueblo, la ciudadanía. Uno no puede andarse promoviendo”.

Cuando le insistieron por su disponibilidad para ser candidato, Jadue respondió: “Estoy absolutamente disponible para ser presidente. El Partido Comunista hace más de seis meses, entendiendo lo que estaba pasando en el país, decidió que en la próxima elección presidencial habrá un nombre de nuestra lista. Si la ciudadanía lo hace sentir con claridad, los militantes vamos a actuar en consecuencia”.

“Yo ya me metí en esto, yo empecé a militar desde los 11 años, entonces comprenderá que después de 40 años de militancia, uno no llega a este punto para decir ‘ah no, me voy para la casa’. Uno en cada paso en la vida, abre puertas y cierra otras. Entonces, después de cuarenta años de abrir puertas en la misma dirección, la de la política y el servicio público, uno tiene que estar disponible a lo que el pueblo defina“, concluyó.

