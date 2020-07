Lavín apoya el retiro de 10% de las AFP: “Yo también fui del otro lado y dije (…) ‘va a quedar la escoba’. Ya sé que eso no es así”

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, sostuvo que tanto el proyecto del 10% de las AFP como el bono de $500 mil pesos del Gobierno deben tramitarse en el Congreso.

“Yo creo que en este momento, el Senado debe avanzar simultáneamente en los dos proyectos, o sea, debe avanzar en el plan clase media del gobierno, que a su vez hay que mejorarlo, y en el retiro del 10% de las AFP que también hay que mejorarlo”, dijo en entrevista con “Contigo en la mañana” de CHV.

“Para mí este retiro del 10% debe ser parte del proyecto de reforma previsional. Aprovechemos el vuelo y saquemos todo altiro. Se lo he escuchado también a senadores de la ex Concertación y creo que sería el gran momento porque haríamos un gesto de responsabilidad”, dijo.

Con esta opinión, el alcalde sería un disidente dentro de su partido, la UDI, que pasó a cinco diputados al Tribunal Supremo por votar a favor del proyecto.

¿Es esta una posición para conseguir votos en una futura elección?, le preguntaron en el matinal. “Me da exactamente lo mismo ser candidato presidencial o no, no estoy en esa. Lo he dicho una y mil veces”, respondió Lavín.

El apoyo a la iniciativa “no tiene ninguna finalidad política, yo sé que para gente de mi sector lo encuentra grave”, dijo.

“No es un tema de principios. La gente siente que ese 10% es de ellos, y es de ellos. Cuando alguien le quiera quitar el otro 90%, van a decir que ‘por ningún motivo, si eso también es mío’. Eso no es un tema de principio, eso reafirma la propiedad privada de esas platas. Solo que estamos en una situación de emergencia, tema de principios son otros para mí, este es un tema de políticas públicas“, argumentó el alcalde.

“Yo mismo he aprendido con los años. Yo también fui del otro lado. También dije ‘si ustedes me suben los impuestos un punto va a quedar la escoba’. Yo ya sé que eso no es así, yo vengo de vuelta, sé como son las cosas, tengo más experiencia, han pasado más años”, concluyó.