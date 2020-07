Moreira: “El único que podría hoy ayudar a salvar la UDI sería Andrés Chadwick”

El senador Iván Moreira conversó con el matinal de Chilevisión y abordó diferentes temas, la situación de la UDI que afirmó “está en la UTI” e hizo además un análisis de la gestión del gobierno ante la pandemia de Coronavirus.

“Yo creo que el Presidente Sebastián Piñera no tiene un mal gabinete. El ministro (Claudio) Alvarado viene recién llegando y sería un excelente ministro del Interior. Blumel no tiene vocación de ministro del Interior, quizás le faltó un poco de experiencia política”, argumentó.

“Después tenemos una vocera, a la que nunca le escuché hacer un análisis político, la vez que la oí nos dio una charla del reporte del Minsal. Su forma de comunicar ha sido malísima”, planteó.

“No ha habido buena gestión, no ha habido un buen equipo de canalizar la ayuda, por eso, hemos dicho que la ayuda debió ser desde el primer minuto”, explicó el ex jefe de bancada de los senadores UDI.

“El Gobierno más allá de ser lento, creo que ha cometido errores y creo que debe haber un ajuste, unos se irán, unos se quedarán, la cosa sería muy distinta si estuviera Andrés Chadwick, pero a él lo sancionó la izquierda en una acusación muy injusta”, expresó.

En este sentido, dijo que lamentaba “mucho” que hoy no tenga ni un ministerio, ya que aseguró que “el único que podría hoy día ayudar a salvar la UDI sería Andrés Chadwick, porque se le respeta y es claro en convicciones desde el punto de vista de convicciones”.

Consultado sobre si Chadwick era escuchado por el jefe de Estado afirmó que “el Presidente ha cambiado mucho, pero escucha, pero hace lo que él quiere, pero las sugerencias de Andrés Chadwick las llevaba adelante”.

En cuanto a las repercusiones que ha tenido en su familia su decisión de afirmar el retiro del 10% desde los fondos de AFP manifestó que claro que ha habido consecuencias.

“A mi familia, creo que le he ocasionado incomodidades, porque hay presiones muy grandes de amigos, y he perdido un par de amigos con esto, y yo les he dicho que pensaba que la amistad estaba por sobre la política. Esto se ha llevado a un nivel de estrés muy grande, pero el 10% no significa que cae la república”, defendió.

“A mi hermano y los demás diputados los han tratado de indeseables, es insólito y en un nivel despiadado de referirse a las personas”, dijo Moreira.

Sostuvo que “quien tiene confinados a los chilenos es el Gobierno, lo hace por una razón muy importante que es proteger la salud, pero por lo mismo debió otorgar mayores recursos”.

Por último, afirmó que “en mi vida he tenido que enfrentarme a muchos pesos pesados y lo he sabido enfrentar”.