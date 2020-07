Patricio Melero tras la renuncia de Larraín Matte a Evópoli: “Yo creo que se inmola para proteger a sus ministros”

El diputado Patricio Melero (UDI) cree que la renuncia de Hernán Larraín Matte a la presidencia de Evópoli “es más bien una estrategia”.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, dijo que “yo creo que en la renuncia del presidente de Evópoli hay una intención de endosar el problema a los partidos y liberar de responsabilidad a la conducción política del gabinete”, refiriéndose al ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

“Yo creo que Hernán Larraín se inmola para proteger a sus ministros y endosar la responsabilidad a los partidos, permitiendo que el Gobierno se libere de una cuota de responsabilidad que tiene, que yo comparto que no es única ni tampoco podría dejarse sin responsabilidad a los partidos”, añadió.

“Me parece que una petición de esta naturaleza a cuatro meses de que se tenga que renovar las directivas, tiene una clara intención política de liberar de responsabilidad a quienes la tienen”, insistió.

“Yo no digo que tengan que renunciar el ministro del Interior y mucho menos el ministro de Hacienda (Ignacio Briones). Yo no pido la renuncia de ningún ministro, pero me parece una maniobra más bien para liberar responsabilidades que un acto que tenga efectos reales en la política chilena”, concluyó.