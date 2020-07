Senador Guido Girardi (PPD): “En una catástrofe todos son vulnerables”

El senador Guido Girardi (PPD) argumentó este lunes a favor del retiro universal del 10% de los recursos que cada afiliado tiene en su AFP, señalando que “es una medida excepcionalísima en una situación de emergencia”.

Girardi afirmó en el matinal Bienvenidos de Canal 13 que “cuando hay catástrofe todos son vulnerables y no hay nadie que salve. Hay gente que tenía buen pasar y hoy no tiene para comer. En Chile sólo una pequeña minoría no ha sido afectada. Alrededor de 15 millones de chilenos y chilenas lo están pasando mal”.

Asimismo, agregó que “cuando fallan las ayudas del Gobierno hay que recurrir a todos los instrumentos que hayan. Esta no era la mejor medida, pero ante la urgencia creo que hay que usarlo para ayudar a mucha gente. Esta es una medida transitoria que debe ser universal y que cada persona decida si la toma o no”.

Para Girardi, la medida no sería necesaria “si en marzo se hubiese entregado la ayuda social necesaria para hacer cuarentenas y aislamientos como se requería para resolver esto en 8 ó 10 semanas -Corea y China – y no en el doble o más de tiempo, como ocurre acá. Vamos a ser el país con mayor cantidad de contagiados y fallecidos por millón de habitantes (m/h)”.

El senador aseguró tener “la mejor opinión del ministro Briones, pero creo que tras sus declaraciones subyace una visión autoritaria y antidemocrática que no respeta una decisión mayoritaria del Congreso y amenazan con veto y Tribunal Constitucional”.

El legislador advirtió que “lo que debilita a la democracia es que la gente nos elija según sus expectativas y nosotros les demos la espalda. El Gobierno defiende intereses económicos y no a la ciudadanía al oponerse a una decisión democrática del Congreso ante una situación excepcionalísima”.

El parlamentario sostuvo que “no es ser populista empatizar y ponerse en el lugar del otro, sino que es tener un mínimo de sensibilidad social y darse cuenta de la realidad social que estamos viviendo. Creo que si los grandes empresarios, los ministros, economistas que critican (el retiro del 10%) se pusieran en el lugar de la gente tendrían una actitud distinta”.

El senador alertó que “en esta dramática y desesperada situación si se aprueba el proyecto y el Gobierno lo veta, mucha gente sentirá rabia y frustración que puede transformarse en violencia absolutamente evitable. Rechazó y no soy aval de la violencia, pero hay que evitar situaciones que la desencadenen y se transforme en incontenible”.

Por último, Girardi sentenció que “parece que nunca hubo estallido social y algunos no entienden que hay sufrimiento por desigualdad social. ¿Cómo es posible un país donde el 10% más rico captura el 65% de la riqueza y el 50% se reparte el 2,5%? ¿Cómo es posible un país donde hay personas que no pueden acceder a la salud, a su cirugía o comprar sus medicamentos?”

