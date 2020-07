Senador Girardi (PPD): “La gente necesita ahora su 10%”

El senador Guido Girardi (PPD), miembro de la Comisión de Salud del Senado, pidió este martes al Gobierno que no impida -por medio de un veto o acudiendo al Tribunal Constitucional- que se haga realidad el proyecto de ley que modifica la Constitución y permite que los afiliados puedan retirar el 10% de los recursos que tienen en las AFP para enfrentar los difíciles momentos que viven a raíz de la pandemia del coronavirus.

El parlamentario afirmó que “impedir una iniciativa –que tiene un quorum elevadísimo- sería despreciar la democracia y al 80% de los ciudadanos que están a favor del retiro”, y agregó que, “además quedaría claro que el Gobierno no protege a la ciudadanía, sino que defiende los intereses económicos de grupos poderosos que presionan para evitar que se concrete la medida”.

Girardi afirmó que la posibilidad de retiro de los fondos debe ser “universal e inmediata (…) en un catástrofe -salvo un pequeño grupo- todos son afectados. Más de dos millones de personas perdieron sus ingresos y al 80% les disminuyeron significativamente”.

Por eso el senador llamó a sus pares a respaldar “lo que aprobó la Cámara de Diputados y Diputadas para que no vaya a comisión mixta y, en el más breve plazo y sin letra chica, se puedan entregar estos recursos. La gente necesita ahora su 10%. Desde marzo espera una ayuda que no ha llegado y no va a llegar.

El legislador dijo que “asumamos el impacto que esta medida tendrá sobre las futuras pensiones a través de una profunda reforma que termine con esta industria de hacer negocios con el dinero de la gente condenándolos a tener jubilaciones miserables y construyamos un sistema mixto que realmente sea de Seguridad Social”.

El senador PPD aseguró que apoyar el retiro del 10% “no es ser populista es respaldar una medida de humanidad y de sensibilidad social que algo de lo cual carece este Gobierno porque no tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro y no entienden el sufrimiento de la gente”.

Agregó que “quienes se oponen son parte de la minoría que no ha sido afectada, si ellos no pudieran pagar su dividendo, la Isapre, los servicios básicos o ni tuvieran para comer es seguro que no tendrían la misma actitud”.

Girardi afirmó que no se habría llegado esta situación, “si en marzo el Gobierno hubiese implementado las propuestas del Consejo Asesor y haber entregado la ayuda social necesaria para poder cumplir con los aislamientos y cuarentenas y superar en ocho o 10 semanas la pandemia”.

Agencia Uno