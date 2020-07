“¡Basta Sebastián Piñera!”: El categórico mensaje de Alejandro Guillier tras anuncio del Gobierno sobre Fondo Solidario Municipal

El senador y excandidato presidencial Alejandro Guillier emitió un categórico mensaje por medio de sus redes sociales, sobre el anuncio entregado por el Presidente Sebastián Piñera durante la jornada de ayer.

Cabe recordar que el Mandatario informó sobre la distribución de nuevos recursos a las comunas, con el objetivo de fortalecer las medidas contra el Covid-19. El Jefe de Estado explicó que este segundo Fondo Solidario Municipal asciende a US$120 millones y supera en 20% a los recursos otorgados en mayo por este mismo concepto.

Además, en la instancia el Presidente Piñera sostuvo que “sé que el mundo está en un proceso de agravamiento de la crisis del coronavirus, pero gracias a Dios, al esfuerzo de todos los chilenos, de los funcionarios de la salud, en Chile llevamos cinco semanas de mejoría y eso nos permite tener una luz de esperanza“.

Ante esto, Guillier le envió un mensaje al Mandatario, indicando: “¡Basta, @sebastianpinera! Usted no entiende, no empatiza, no se da cuenta del dolor y la angustia que atraviesa Chile por el presente y por el futuro”.

Finalmente declaró: “Presidente, lamentablemente, saber cuándo callar es una virtud que usted no conoce“.