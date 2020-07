Iván Moreira por retiro del 10%: “El peor de todos, ese mismo da la cara y vota a favor de este proyecto”

El senador UDI, Iván Moreira, nuevamente respaldó su decisión de aprobar el retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones de las AFP, proyecto que fracturó políticamente a la derecha chilena y, que el partido oficialista amenazó con llevar a los parlamentarios al Tribunal Supremo.

En ese contexto, el congresista no tuvo miedo y reafirmó su voto. “Ayer mismo se anunció que los senadores UDI seremos pasados al Tribunal Supremo del partido. Me defenderé ante todas las instancias posibles y desde ya aviso, podrán sacarme de la UDI pero no sacarán a la UDI de mi corazón“, dijo en su presentación en la Cámara Alta.

“Yo, el peor de todos, reitero mi apoyo este proyecto como lo he hecho siempre, dando la cara en momentos difíciles. En el pasado los di, con la verdad siempre, el único que se ha parado, ha reconocido y vota a favor de esta iniciativa”, agregó.

Pero eso no fue todo, ya que Moreira le realizó una petición al Presidente Sebastián Piñera. “Pido humildemente a mi amigo que lo conozco hace más de 25 años, a ese Presidente que ha apoyado en las buenas y malas que no vete este proyecto; reconozco su derecho a hacerlo“.

“Presidente, no vaya al Tribunal Constitucional, sería el peor error político que podría cometer y lo más triste, un golpe bajo a los más necesitados”, cerró.