Manuel José Ossandón (RN) ratifica su apoyo al retiro del 10% de las AFP: “No le daré la espalda a mi país”

El senador Manuel José Ossandón (RN) confirmó su apoyo al proyecto que permite el retiro anticipado de un 10% de los fondos de AFP que se está discutiendo en el Senado. “No el daré la espalda a mi país”, afirmó el senador durante su discurso.

El parlamentario comenzó señalando que, a pesar de su delicado estado de salud luego de que se contagiara de Covid-19 en dos oportunidades, “me pareció que hoy no podía estar ausente”.

“Hoy voto por el Chile real, por Puente Alto, La Pintana (…) por la gente que sufre la indolencia del mundo político y la de un Estado que lleva más de 30 años mirando hacia el lado”.

“Mi voto, como siempre, ha sido el más predecible de todos, cuando se trata de estar con los más desvalidos, pero creo que en estos años -como entidades políticas- nos hemos farreado la oportunidad de darle a Chile una estabilidad de largo aliento y caímos en los matismos ideológicos de defender modelos sobre la necesidad de adecuar estructuras económicas, sociales y políticas a las condiciones que tenemos hoy en nuestro país”, continuó declarando el senador.

“Se acabó el tiempo para llegar tarde a todo. A la gente le cuesta entender que cualquier solución requiera largos trámites legislativos y desconfían de anuncios que pueden fracasar o que necesitan semanas o meses para materializarle“, sostuvo el senador.

“Cuando todos sacaron la calculadora y este proyecto avanzó hacia el Senado, mi nombre sonó espontáneamente por el ‘sí’ y no se equivocaron”, aseguró Ossandón.

Asimismo, señaló que “estoy votando hoy porque siento que es mejor para ese Chile real, que muchos no quieren ver. No le daré la espalda a mi país y aunque jamás me imaginé que tendría que enfrentarme a una decisión tan paradójica, hoy voto por los que no tienen voto, por los que siguen escuchando promesas incumplidas o atrasadas, por aquellos que esperaron meses soluciones concretas y tuvieron que comprarse anteojos para leer la letra chica una vez más”.

“¡Basta de apuntar con el dedo y tratar de traidores a quienes hemos sido consecuentes!”, declaró el senador.

“Apruebo hoy y también lo haré el 25 de octubre“, finalizó el senador de RN.