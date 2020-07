Ministro Alvarado por proyecto sobre retiro del 10% de las AFP: “Esta iniciativa afecta profundamente el derecho a la seguridad social”

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Claudio Alvarado, realizó su intervención durante el debate en el Senado sobre el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP e indicó que “esta iniciativa afecta profundamente el derecho a la seguridad social”.

Bajo su visión, “el resultado de esta votación ya está escrito. Lo dicen los medios de comunicación, las redes sociales y lo que hemos escuchado acá en el debate en el Senado. No vamos a tener sorpresas en ese sentido, pero hubiera querido, nos hubiera gustado que el debate hubiese sido mucho más profundo, mucho más reflexivo”, indicó el secretario de Estado.

A esto agregó: “Que el Gobierno ha sido indiferente a la realidad de las personas no se ajusta a la realidad. Decir que este Gobierno ha llegado tarde, que no ha tenido sensibilidad con las necesidades de la ciudadanía, eso no es así”, afirmó.

“Esta iniciativa afecta profundamente el derecho a la seguridad social. La medida afecta a las pensiones futuras de quienes realicen su retiro. Es contradictorio este proyecto con lo que se discute en este Parlamento y que dice relación una reforma más integral al sistema de pensiones. Ese es a nuestro juicio para encontrar un punto de encuentro para buscar mejores pensiones”, sostuvo el ministro Alvarado.

Finalmente, declaró que “el Gobierno no ha sido indiferente a las personas, ha estado preocupado de las familias que lo están pasando mal, y están a la vista los proyectos que este propio Congreso ha aprobado… Lo de hoy no es la mejor forma de legislar”.