Van Rysselberghe (UDI) no descarta ir al TC por retiro del 10% de fondos previsionales: “Me parece que es lo que debiera pasar”

Jacqueline van Rysselberghe, senadora y presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), habló con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto al proyecto de ley que busca el retiro del 10% de los fondos previsionales para afrontar la crisis económica del coronavirus.

“En el Congreso estamos cambiando la Constitución, pero con menos quórum. Esto es exactamente lo mismo pero con trampa. Tiene un costo de cerca de 4 mil millones de dólares“, sostuvo la parlamentaria, quien no descartó acudir al Tribunal Constitucional si la iniciativa avanza en el Parlamento. “Tenemos que evaluarlo en su minuto, pero me parece que es lo que debiera pasar. Esta política es mala, va a llegar en tres meses más si se aprueba”, dijo.

La ex alcaldesa de Concepción criticó a sus pares de partido que votarán a favor de la consulta y reiteró sus cuestionamientos a esta. “Están profundamente equivocados. Nos duele que esto esté pasando, pero esta política pública no es buena. La gente no necesita la plata en tres meses, lo necesita ahora”, argumentó.

“Lo lógico era mejorar la propuesta de gobierno que ya se ha mejorado bastante. Somos un partido que en nuestra declaración de principios defiende la democracia y que condena cualquier forma de populismo”, cerró van Rysselberghe.