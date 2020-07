Bancada PC pide que retiro de fondos previsionales sea promulgado prontamente

Con votos 116 votos a favor y 28 en contra favor, la Cámara de Diputados aprobó los cambios realizados en el Senado al proyecto de retiro parte de los fondos previsionales, con lo que se cumple su tercer trámite constitucional y queda en estado de ser promulgado como Ley de la República.

Desde la bancada comunista hicieron un llamado al Gobierno para que no se demore su promulgación, pues el retiro de fondos es una ayuda concreta a “un pueblo que sufre los efectos económicos de la crisis sanitaria a raíz de la pandemia del COVID-19”.

La diputada Karol Cariola sostuvo que en Chile “hay hambre, desesperación, angustia y dolor en aquellas personas que han tenido que recurrir a la solidaridad para poder sustentarse. ¿Cómo es posible que este Gobierno no se dé cuenta de esto?. Hoy me he convencido de que el Gobierno no solo llegó tarde, sino que actuó con desidia”.

“Podemos decir que ante esta iniciativa parlamentaria que valoro y agradezco, vamos a poder entregar no solo un respiro, sino que una esperanza a quienes han estado esperando por muchos años que el parlamento sea una opción democrática para ello”, agregó.

En tanto, el diputado Guillermo Teillier sostuvo que el despacho del proyecto desde el Congreso Nacional marca un hito y evidencia el fracaso del Gobierno al no escuchar a la ciudadanía.

“El Gobierno ha sufrido una derrota de proporciones en el Parlamento, desde el punto de vista ideológico y político y creo que esa derrota se la ha proporcionado él mismo por ponerse de espaldas a la gente y a la situación gravísima que están sufriendo las personas”, sostuvo el parlamentario.

El también presidente del PC agregó que “esta derrota del Gobierno va a significar que muchos chilenos y chilenas puedan de alguna manera paliar las necesidades a raíz de esta pandemia tan terrible que azota a nuestro pueblo”.

Finalmente, la diputada Camila Vallejo agregó que si bien este es un paso histórico y que irá en ayuda directa a quien hoy sufren, igualmente se deben seguir buscando más formas de ayudas y apoyos en estos tiempos de crisis”.

“Y por cierto que no es suficiente, que no es todo lo que se necesita, que necesitamos avanzar hacia un impuesto a los Súper Ricos, a una renta básica universal, avanzar hacia mayor justicia, dignidad y por sobre todas las cosas, avanzar hacia un nuevo sistema previsional. Un verdadero sistema previsional que es lo que no tenemos hoy”, concluyó la jefa de la bancada PC.