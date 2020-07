Desbordes (RN) y proyecto del 10% de retiro: “Ojalá aprobemos esto y dejemos de pelear mientras la gente está desesperada esperando respuestas”

Durante este jueves se votará en la Cámara de Diputados y Diputadas el tercer trámite legislativo de la reforma que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales.

El diputado y presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, cambió de postura en relación a las anteriores dos votaciones y aprobó la iniciativa. “Esta no es una buena idea si es que hubiese otras soluciones mejores, que había que buscar mejores alternativas. Nuestro gobierno ha hecho un enorme esfuerzo, un esfuerzo fiscal de miles de millones de dólares que irá en ayuda de cientos de miles de hogares, eso no está en discusión. Pese a ese esfuerzo, no se va a llegar a los miles de hogares. Esto no es un mundo de principios“, sostuvo.

El parlamentario también uso el espacio para mandarle un recado a quienes tildaron de “populistas” a sus pares de Chile Vamos que están a favor del proyecto. “Aquí tenemos un mundo al revés: la oposición clamando por el derecho que tienen los trabajadores sobre el 10% que han cotizado durante tantos años. ¿Estamos guiados por las encuestas, como dicen algunos? Que penosa frase. No, estamos velando por la gente que es bien distinto. ¿Por qué alguien nos puede descalificar y tratar de populistas pensando que estamos pensando en la próxima elección de manera brutal sin siquiera arrugarse?”, expresó.

El jefe del partido de centro-derecha, además, reiteró su postura favorable. “Le pido perdón a Patricia, Katherine y Juan, pero no encuentro otra opción pese a todo el esfuerzo que ha hecho el Fisco para que ustedes puedan salir adelante. Ojalá aprobemos esto y dejemos de pelear mientras la gente está desesperada esperando respuestas“, cerró.