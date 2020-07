Diputado Vidal la trata de “mala ministra de Educación” y Marcela Cubillos le responde en “Bienvenidos”

Marcela Cubillos y el diputado Pablo Vidal (RD) se enfrascaron en una discusión en el matinal “Bienvenidos”, luego de que el parlamentario la tratara de una “mala ministra de Educación”.

Mientras Vidal daba su visión, dijo que la educación es parte de un sistema que debe cambiar en el país, y sobre Cubillos, que estaba en el panel, se refirió señalando que “ella fue ministra de Educación, una mala ministra de Educación, pero en la educación, en la salud, en las pensiones… hay tantos temas que debatir en su conjunto. Si esto no puede ser una lista de supermercado, tiene que ser una visión de país”.

Cubillos pidió inmediatamente su derecho a réplica. “Yo entiendo el malestar que tiene él y la izquierda con mi gestión como ministra de Educación, porque ellos no estaban dispuestos que un ministro de Educación cuestionara la reforma educacional que había impulsado la expresidenta Bachelet, reforma que no trajo ningún beneficio en materia de calidad a la educación y que solo restringió la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos”, contestó.

“Siempre supe los costos personales que iba a tener que enfrentar por criticar la reforma que se había hecho, porque algunos pensaban que cuando un gobierno llega a a gobernar, simplemente tiene que llegar a cuidar lo que heredó, administrar por un ratito mientras vuelvan ellos al poder“, añadió.

Vidal contraargmentó: “¿Se dan cuenta la contradicción? Que la exministra de Educación porque estaba en desacuerdo con las políticas que estaban legítimamente implementadas en Chile, les llevó la contra, no las implementó adecuadamente y eso le parece lo más natural, pero no le parece natural que el Congreso haga una reforma a la constitución”

“¿Cuál ley no cumplí?”, instó Cubillo al parlamentario del Frente Amplio. “Porque esa es una acusación grave y usted no tiene como demostrarlo. No me gusta el sistema el sistema de admisión escolar centralizado, porque anula el esfuerzo de muchos jóvenes que se esforzaron durante la educación básica para llegar con sus propios méritos un liceo de su preferencia”.

Cubillos aseguró que el proyecto “lo aplicamos al detalle, cumpliendo todas las normas legales, porque no lo pudimos cambiar, enviamos un proyecto de ley para cambiarlo y lo votaron en contra, incluso en la idea de legislar”.