“No dijo ‘paso’ como su ex Presidenta”: Forma de contestar preguntas de Presidente Piñera genera discusión entre Cubillos y Rincón

El Presidente Sebastián Piñera aceptó responder tres preguntas de la prensa, luego de promulgar el la ley de “Crianza Protegida”. Aunque tres periodistas hicieron tres preguntas diferentes, el Mandatario decidió contestarlas de una forma inusual para las conferencias de prensa: todas de una vez.

Al recibir las interrogantes de corrido, el Presidente anotó las consultas dejando un largo silencio. Por este novedoso método, algunos pensaron que no las quiso contestar, haciendo caso omiso. Pero no fue esa la intención.

Finalmente, lo que hizo el el jefe de Estado fue responder todo de forma conjunta como una sola gran respuesta.

Debido al extraño momento, la senadora Ximena Rincón (DC) pensó que Piñera no iba a responder las preguntas, por lo que decidió tuiter lo que acababa de ver: “1ra Pregunta a Piñera… Respuesta: Siguiente pregunta, 2da pregunta…. Silencio…. 3ra pregunta ahí vamos….”.

Inmediatamente, Marcela Cubillos, le respondió por la misma red social: “Las juntó para responderlas todas de una vez. Y en eso está: respondiendo. No dijo ‘paso’ como su ex Pdta”.

“Y no contesto! Ni siquiera con un “paso”…..”; “Simplemente… paso!”; “Y va a vetar o no? No escuche la respuesta, cuéntame para estar tranquila o saber a qué deben atenerse las familias!!!”, continuó escribiendo en Twitter la senadora.