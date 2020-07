Insulza: “Allamand dice esas brutalidades siempre”

Junto con criticar el tono del debate exasperado que se dio en torno el proyecto de retiro del 10% de las AFP, el senador José Miguel Insulza (PS) se refirió a un caso en particular: las declaraciones de Andrés Allamand (RN).

En específico, Insulza criticó que el senador RN señalara que, por la exención tributaria en el retiro de fondos, “los parlamentarios que lo aprobaron se autoasignaron un bono directo al bolsillo de $1,7 millones, porque van a poder retirar, al igual que el resto de las personas el 10%, y en consecuencia van a poder retirar $4,3 millones y van a poder hacerlo sin pagar impuesto”.

“Evidentemente ningún parlamentario estaba pensando que iba a sacar sus $4 millones de pesos y lo iba a meter a un APV, o alguna cosa por el estilo. Esas son las cosas que la gente le indignan. A mí me indignó extremadamente, soy lo suficientemente mayor para no tener AFP, no estuve nunca en ninguna AFP, pero igual a otros les molestó mucho. Son cosa que no se hacen, que no se dicen, no hay por qué pensar siempre todo mal de la gente”, opinó el senador socialista en “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

“Allamand dice esas brutalidades siempre. Él es una persona con la cual generalmente es posible dialogar y discutir, pero en los momentos cruciales agrede brutalmente a la gente, a mí no me toca por si acaso, yo no tengo AFP, así que no voy a sacar ningún peso de ninguna aparte en los próximos días, que quede claro”, añadió.

Sin embargo, dijo que dicho como esos “a mucha gente la hiere. ¿Usted cree que los parlamentarios van a salir corriendo a sacar su plata de las AFP? Yo francamente lo dudo. No niego que alguno pueda hacerlo, tal vez por razones ideológicas, pero todos tienen claro que no es una ley para ellos, sino que para la gente que está necesitada”.