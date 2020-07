Iván Moreira recordó la huelga que hambre que hizo: “No me percaté que en el primer piso había una fuente de soda”

El senador Iván Moreira (UDI) aprovechó su visita al matinal “Bienvenidos”, donde también estaba invitado el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, para rememorar una anécdota de ambos.

En 1998, el parlamentario realizó una huelga de hambre por la detención de Augusto Pinochet en Londres, cuando el juez Baltasar Garzón dictó una orden de detención en su contra desde España.

“Es verdad que hice la huelga de hambre que hice”, contó Moreira. “Fue de cinco días”, agregó.

“Nunca me imaginé ni me di cuenta de dónde yo estaba haciendo la huelga de hambre, porque esa huelga la hice en mi oficina en La Cistena, pero no me percaté que en el primer piso había una fuente de soda donde el menú era el pollo“, relató.

Moreira reconoció que lo que hizo fue “patético” y dijo estar arrepentido. De hecho, el único que le contestó el teléfono fue Lavín, dijo. “Yo llamaba algunos dirigente del partido para decirles ‘yo la verdad es que parece me equivoqué, estoy haciendo el ridículo’“, dijo.

“Nadie me contestaba el teléfono. Adivinen quién me lo contestó: Joaquín“, dijo. “Aprovechó Joaquín de decir ‘¿qué es lo que estás haciendo, Iván?"”

“Le dije, ‘oye, cómo termino esto’. Él único que se atrevió, llegó a mi oficina. Fue él el que me dijo ‘Iván, tú sabes que soy una persona espiritual, pero también soy amigo tuyo, termina esto’, y de alguna manera no es que me haya convencido, me dio razones humanas suficientes de que esas cosas no se hacen“.