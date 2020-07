José Miguel Insulza y el retiro del 10% de las AFP: “No creo que vaya a generar un gran daño a las futuras pensiones”

El senador José Miguel Insulza (PS) valoró que el Presidente Sebastián Piñera anunciara que promulgará este viernes la ley de retiro del 10% de ahorros desde las AFP. “Lo es mejor es hacerlo ya”, dijo. Por otro lado, criticó el tono del debate en que se dio esta reforma.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el parlamentario rechazó el lenguaje político exasperado. “No todo lo que pasa va a ser intolerable, inaceptable, insoportable. Tenemos que aprender a manejar eso de mejor manera, porque la población tiende a ver al mundo político enredado en una batalla y eso le hace seguir eso”, dijo.

En ese sentido, sostuvo que la medida “la gente lo necesitaba para ahora, no veo cuál es el drama o por qué esto era destruir la economía nacional por un lado o la victoria para los trabajadoras. No, era una cosa que era necesario a hacer, y que se hizo. Si lo hubiéramos hecho de manera más sobria o más tranquila, no habría provocado tanto drama”

“Ayer algunos bancos dijeron que con todo el dinero que iba entrar al mercado para comprar cosas, probablemente se puede estimular hasta en 3 puntos la economía. Yo no voy a decir que ellos tienen razón o que los otros tienen razón. yo voy a esperar, pero dejen que la gente disfrute por unos días, de algo que han alcanzado que van aliviar sus deudas van a poder mejor, permitir que sus hijos este mas tranquilos”, añadió.

“La gente está contenta porque va a sacar un 10% de sus fondos previsionales, en otros países sacan mucho más que eso. Tampoco es una especie de efemérides nacional, es una cosa importante, buena. Le va a servir a la gente. Pero las cosas que se han dicho son tremendas. Yo no creo que uno sea menos chilenos por votar a favor de una cosa o la otra, ni poniendo en peligro la seguridad nacional, ni traicionando a los trabajadores por decidir una cosa u otra“, señaló con respecto a lo áspero del debate durante las últimas semanas.

Además, Insulza aseguró que por esta iniciativa “tampoco se van acabar de noche a la mañana las AFP”. “No creo que vaya a generar un gran daño a las futuras pensiones, en un buen mes en la bolsa, las AFP recibe más dinero de lo que están entregando ahora, así que eso no es así”.