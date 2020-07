Kast y el alza de homicidios: “No sacamos nada teniendo militares en la calle si no hay autoridad política que los respalde”

El presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast, criticó la gestión del Gobierno durante estas últimas semanas de debate sobre el 10% de las AFP, pero que también se arrastra, según él, desde el estallido social que ocurrió en octubre del año pasado.

En entrevista con La Cuarta, el excandidato presidencial dijo “hay una falta de liderazgo y de confianza. Liderazgo que el Presidente (Piñera) no ha generado ni él ni sus equipos políticos”.

“Aquí tenemos un equipo político, encabezado por el ministro Blumel que ya no le cree nadie, ni tiene el poder para convencer a nadie. Lo que a él le toca hacer que es resguardar el orden público y recuperar el estado de derecho, no lo hace, no lo cumple”, afirmó.

Sobre el Mandatario, diagnóstico que la polarización del país se debe “al no cumplir con su programa de Gobierno, al cual yo voté, no bajó los impuesto, no combatió el nepotismo, no sacó a los operadores políticos, no achicó el Estado ni defendió a las familias, entonces uno se va desencantando“.

Con respecto al alza de homicidios, 41% más en los primeros siete meses con respecto al año pasado, en el Estado de Catástrofe, Kast dijo que “no sacamos nada teniendo militares en la calle si no hay una autoridad política que respalde a esas fuerzas de orden. Lo que se vivió el 18 de octubre y meses posteriores fue de una violencia extrema que no tuvo por parte del Gobierno una acción de respaldo a las fuerzas policiales diciendo que se violaron los derechos humanos. Todo eso es falso”.