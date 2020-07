Pamela Jiles: "Lavín se subió al carro de la victoria a último minuto... eso va a afectar por muchos matinales en los que aparezca"

La diputada Pamela Jiles, en entrevista con CNN Chile, analizó el momento político que vive el país a partir de la histórica votación en el Congreso de la ley que permite el retiro del 10x cientos de los fondos previsionales y del que ella es autora.

“Es indudable que el gobierno ha sufrido una derrota en el último tiempo pero no sé si es una derrota de la magnitud que muy alharacamente se ha querido sostener. Yo creo que el gobierno actuó mal y no negoció a tiempo; pero a mi me gusta mirar también hacia el otro lado y creo que hay que recordar que aquí lo que se ha puesto juego es el clivaje que está puesto en la política centralmente, no es entre el gobierno y la oposición, sería un error verlo así; aquí el clivaje es entre la ciudadanía, entre la calle, entre la revuelta que se generó desde el 18 de octubre en adelante, masiva, con una cantidad de ciudadanía gigantesca en las calles, contra o enfrentada a los partidos políticos en su totalidad”, dijo Jiles.

La parlamentaria recordó “que cuando se pone en tabla el retiro del 10 por ciento en la comisión de Constitución, hubo gente de la oposición que quiso no tratar este tema porque era semana distrital; entonces lo que le quiero advertir es que la situación en la que está la oposición hace exigible que se desarrolle rápidamente un trabajo unidad que no existe”.

Respecto de la futura contienda presidencial donde Pamela Jiles aparece mencionada con intención de votos en varias encuestas, la legisladora se refirió a la posible candidatura del comunista Daniel Jadue y la irrupción en la derecha de Mario Desbordes en desmedro de Joaquín Lavín.

Sobre el alcalde comunista por Recoleta, la diputada humanista aseguró que Jadue tiene todas las características y posibilidades para asumir como presidenciable, pero adelantó que el problema fundamental lo va a encontrar Daniel Jadue al interior de su propio partido.

La legisladora criticó la reacción de la vicepresidenta de la Democracia Cristiana, Carmen Frei ante la opción presidencial de Jadue, a quien fustigó cuestionar que un militante comunista sea candidato a la presidencia. “Me parece que en democracia cualquier persona, cualquier ciudadano, puede candidato a la presidencia”, afirmó.

“En el próximo tiempo va a subir bastante la figura de Mario Desbordes y creo que probablemente se estanca y tiende bajar la figura de Joaquin Lavín, porque digámoslo, a pesar de que yo hablé en varias oportunidad con su hijo y hablé indirectamente con él, Joaquín Lavín se subió al carro la victoria a último minuto. A mí me parece que eso va a afectar la figura presidencial de Joaquín Lavín por muchos matinales en los que aparezca”, finalizó Pamela Jiles.