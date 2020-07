Jorge Burgos analiza un posible cambio de gabinete: “Es obvio que el Presidente necesita personas con mayores grado de autonomía”

Luego de la derrota política del Gobierno con la aprobación de la ley del 10% del retiro de la AFP, se instaló en la discusión política el tema de un posible cambio de gabinete, presionando una definición del Presidente Sebastián Piñera para antes de la cuenta pública de este viernes.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el exministro del Interior, Jorge Burgos, analizó este escenario, afirmando que “no hay duda que la coalición de Gobierno y el Gobierno pasa por un momento bien difícil” y destaca que “el proyecto del 10% de los fondos de las AFP se aprobó porque se produjo una grieta al interior de la coalición”.

“Se ha dicho mucho que el Gobierno tiene que cambiar de equipo de ministros, particularmente el equipo político, no sé si alcanzará carteras más técnicas. Ese debate está instalado, le guste o no al Gobierno“, opinó el abogado.

Mientras “algunos sostiene que se requiere un gabinete más duro del punto de vista ideológico de la derecha, otros creen que sea un gabinete más dialogante”, sopesó.

En ese sentido, “yo pienso, desde una mirada de la calle, que debiera pensar en personas empoderadas que le permitan abrir una etapa de conversación y búsqueda de acuerdos. Yo creo que necesita eso más que refugiarse en posiciones políticas muy profundas y que no permitan diálogo“.

“Tengo la impresión que más allá de las cítricas de los propios partidos… voy a dar el ejemplo del ministro del Interior. Creo que Blumel, como todo ser humano puede sujeto criticas, pero es una persona dialogante que busca el acuerdo, que no es descalificador. Aparentemente la critica con respecto a él es que no tiene el peso político suficiente y que no cuenta con el apoyo de los dos partidos más grandes de la coalición. Pareciera que piden su salida más que ratificarlo“, analizó Burgos.

Con respecto a cómo debieran ser los nuevos ministros, respondió que debieran tener “un grado mayor de autonomía. En un régimen presidencial yo sé que la decisiones últimas pasan por el Presidente de la República, pero creo que hay un espacio para ortorgarles más autonomía a los ministros políticos. Creo que el Presidente de la República, lo digo respetuosamente, es obvio que necesita personas con mayores grado de autonomía“.