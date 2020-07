La primera tarea impuesta por el ministro Víctor Pérez: “Tendré una especial preocupación por La Araucanía”

La extrema violencia y los últimos ataques incendiarios registrados en La Araucanía fue otros de los temas que abordó el nuevo ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez. En sus primeras declaraciones luego de asumir como reemplazante de Gonzalo Blumel, el secretario de Estado enfatizó su atención a lo ocurrido en la zona.

“Tendré una especial preocupación por La Araucanía, merecen paz y vivir en tranquilidad. Hay que alejar a los violentos para resolver los problemas, tendremos esa principal preocupación. Yo no veo posible que todos los habitantes de esa región, que la gran mayoría, por no decir la inmensa mayoría, quiere vivir en paz y tranquilidad, no puedan a través del diálogo y la conversación, aislar a los violentistas”, sostuvo.

La autoridad también se refirió a la posibilidad de aumentar la cantidad de efectivos policiales en la localidad. “No solamente es un tema policial. La violencia no solamente se aísla y se derrota con acción policial, se aísla y se derrota también con una acción política. Eso significa escuchar, conversar, preocuparnos y saber de que esa región va a tener respuestas que necesariamente tenemos que tener”, expresó.

Pérez comentó, además, su respaldo al actuar de las policías ante las manifestaciones de los últimos meses y ciertos cuestionamientos a las atribuciones de estas. “Es muy importante respaldar a las policías. Ellas actúan para darle seguridad a los chilenos, ellas son parte de la solución y no del problema. Hay que convencer a la ciudadanía que el cumplimiento de la legalidad es vital. Quien no rechace la violencia está generando una dificultad real y este gabinete está para resolver los problemas de nuestros conciudadanos”, sintetizó.

El nuevo ministro del Interior tuvo palabras para el próximo Plebiscito Constitucional del 25 de octubre. “Esperemos que se realice de la manera más segura y participativa posible; y que sean los chilenos y chilenas quienes concurran a expresar su opinión. Ese es el rol que tenemos como ministros y como ministros de Estado respondemos a las directrices del Presidente”, cerró.