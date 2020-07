Diputados PPD ofician a ministra Rubilar por reclamos en el pago del Ingreso Familiar de Emergencia

La bancada de diputadas y diputados del PPD ofició a la recién asumida ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, debido a que muchas personas que han postulado desde hace ya varios meses, no aparecen como beneficiarias del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), e incluso algunas que sí han recibido la ayuda estatal, no aparecen como beneficiarias para la tercera cuota.

El diputado Raúl Soto afirmó que “anteriormente como bancada ya habíamos pedimos explicaciones al ex ministro Monckeberg por el Indicador Socioeconómico de Emergencia, que en algunos casos había aumentado el porcentaje del Registro Social de Hogares, dejando a familias vulnerables sin la posibilidad de obtener el IFE 2.0.

“Desde la cartera señalaron que iban a ir solucionando caso a caso. No obstante, la ampliación de las coberturas, el aumento de los beneficios y la facilitación para el acceso a los beneficios, seguimos recibiendo denuncias de personas que han tenido problemas para acceder a este beneficio estatal”, indicó el jefe de bancada.

El parlamentario agregó que “es por ello que volvemos a oficiar al Ministerio de Desarrollo Social, esta vez a la nueva ministra Rubilar, para que se nos informe si se ha procedido a la actualización de la calificación socioeconómica de los hogares; y si es que se está aplicando el principio de retroactividad para la entrega de los beneficios a quienes han quedado rezagados de recibir las cuotas anteriores por la lenta actualización de los registros”.

Por su parte, la diputada Andrea Parra señaló que “en nuestras oficinas parlamentarias hemos recibido muchas consultas de familias que aún no reciben el pago del IFE, y que al llamar a la línea 101, habilitada para consultas, se les señala que ya no son beneficiarias del IFE. Esperamos que el Gobierno aclare las razones que han provocado que familias, que no han variado en su condición socioeconómica y que han recibido los primeros aportes, hoy se ven impedidas de recibir la tercera cuota y siguientes del IFE”.

“Actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca facilitar el ingreso de las personas a los beneficios del IFE, eliminando entre otras cosas el llamado Índice Socioeconómico de emergencia. Esperamos que el Gobierno aclare todas estas dudas lo antes posible, para poder seguir legislando sobre esta importante materia”, concluyó la parlamentaria.

El oficio también fue suscrito por los diputados y diputadas del PPD, Cristina Girardi, Loreto Carvajal, Carolina Marzán, Tucapel Jiménez, Ricardo Celis y Rodrigo González.