Luksic frena el entusiasmo de Camila Vallejo por impuesto a “súper ricos”: “Si quiere hacer historia le pido lea bien los tuits”

Andrónico Luksic sorprendió este miércoles por definir una postura a una medida que le afectaría a él: el proyecto de impuestos para los “súper ricos” del país. “No me opongo a ninguna idea que se discuta en forma seria y responsable pensando en el bien d Chile. Enfrentamos una dura prueba y se requiere ayuda de todos, más de los que más tienen “, escribió en Twitter sobre la moción parlamentaria.

“Recaudar es bueno pero gastar bien es mejor!! En eso el Estado debe hacer un esfuerzo importante”, agregó Luksic sobre la medida gravaría en 2,5% del patrimonio de aquellos que tengan 22 millones de dólares, o más.

La diputada Camila Vallejo (PC) se entusiasmó con la posición del presidente del Grupo Quiñenco, y citó su opinión para destacar su respaldo: “Claro que el #ImpuestoALosSuperRicos es una propuesta seria y trabajada, así que cuento con su apoyo a la iniciativa!! Mañana comienza la tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara. Sigamos haciendo historia”.

Pero el empresario no se sintió todo representado por el apoyo incondicional que le atribuyó la parlamentaria, por lo que le hizo una aclaración.

“Diputada, si quiere hacer historia le pido lea bien los tuits y no se atribuya apoyos tan anticipadamente. Dije que no me opongo a discutir nada mientras se haga responsablemente. También que es necesaria apertura de mente dejando atrás dogmas e ideologías. Espero eso sí le haga sentido!”, le contestó.