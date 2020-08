Cuenta Pública: Senadores oficialistas valoraron llamado a la unidad

Los parlamentarios de gobierno destacaron el tono del discurso del Presidente Sebastián Piñera en el marco de una de las crisis sanitarias más profundas que vive el planeta. Asimismo acogieron el llamado al Congreso a tramitar las iniciativas legales.

Cabe recordar que al Congreso Pleno asistieron además en forma telemática 29 senadores y senadoras y otros 25 invitados.

Desde el oficialismo, la senadora Ena Von Baer reconoció que “estamos viviendo momentos difíciles y duros, y por ello, las familias necesitan poder mirar a las autoridades con esperanza. Hoy el Presidente ha pedido disculpas y le ha pedido a la Oposición apoyar sus iniciativas pensando en Chile, pero ellos han rechazado ese llamado. Es triste porque la única manera de salir adelante es estar unidos”.

“El Presidente ha mencionado diversas reformas políticas como el mejoramiento del funcionamiento de diversas instituciones. Una de ellas es la reducción del número de parlamentarios, lo que apoyaremos con fuerza y esperamos lo mismo de la Oposición. Creo que el aumento de legisladores solo ha generado una alta ingobernabilidad dentro de ambas Cámaras”, sentenció.

Asimismo el senador Francisco Chahuán también hizo énfasis en la unidad y diálogo político. “Todos tenemos que ponernos de acuerdo en reformas estructurales como la de pensiones, modificar las AFP, o la de salud que busca cambiar el funcionamiento de las ISAPRES (…) En lo político ya avanzamos limitando la reelección de las autoridades por eso se viene la reducción de parlamentarios. Perfectamente podemos ajustar nuestra gestión, por eso pedimos a la oposición darle velocidad a este proyecto”, expresó.

En redes sociales, la senadora Carmen Gloria Aravena planteó que “la región de La Araucanía y el respeto al Estado de Derecho, es una prioridad en el mensaje del presidente Piñera. El terrorismo debe ser combatido con rigor y con resultados. Este compromiso es importante para los ciudadanos de nuestra región que luchan por vivir en paz”.

A su turno, el senador Iván Moreira reconoció que le preocupa que “hoy los televisores encendidos solo fueron el 36%, mientras que ayer, con repetición de telenovelas llegó al 50%, con lo que quiero decir que hay un alejamiento de parte de la ciudadanía con la política, con el Gobierno. (…) Para que no haya duda, mi lealtad con el Presidente la va a tener siempre, pero creo que desaprovechó esta oportunidad de darle un giro a su Gobierno. (…) Arrepentido no estoy, porque el tiempo me dio la razón”.