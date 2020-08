Oposición descartó que exista “populismo” al invocar las demandas ciudadanas

Al término de la Cuenta Pública, para el vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros, “nadie en este Congreso transgredió la Constitución y el Presidente Sebastián Piñera ha sido incapaz de reconocer que el retiro del 10% se aprobó por amplia mayoría”.

“Mala señal que no asumiera una derrota democrática. (…) Respetemos a la gente y recomiendo al presidente que escuche a la ONU. No se pueden criminalizar la manifestación social y tendrá que aprender a lidiar con eso”, afirmó.

Desde las redes sociales, el senador Alejandro Navarro, indicó que “esta es la primera Cuenta Pública, luego del 18 de octubre, sin ninguna mención a las demandas ciudadanas, ninguna mención a las violaciones de DD.HH. ¿Habrá alguna vez justicia para Fabiola, para Gustavo?”.

La senadora Ximena Órdenes aludió a que “con el atraso del 60% del programa de concesiones de OO.PP. y habiendo reducido en un 10% la inversión real en el 2020 en infraestructura, ¿Cómo pretende el Presidente de la República, que el MOP pueda invertir en dos años lo que al país le tomó más de una década? (…) Necesitamos un cambio radical de nuestro sistema de pensiones, basado en el principio de seguridad social y no cambios pequeños que profundizan el modelo de la AFP, como lo plateó el Presidente”.

El senador Alfonso De Urresti precisó que el “Presidente de la República habló de reactivación económica y por cierto que es necesaria, pero no cualquier reactivación (…), ella debe ser ecológica y sustentable. Así lo planteamos desde la oposición”.

Luego, el senador Jaime Quintana sentenció que “para el Presidente, superar la crisis social que explotó el 18 de octubre no es una de las grandes prioridades del país. Para la mayoría de los chilenos sí lo es. Aunque quiera omitir el estallido social, sus causas están ahí y la pandemia solo las agudizó. (…) Seamos sinceros, el acuerdo constitucional no lo propuso el Presidente, lo propuso la ciudadanía, a pesas de su gobierno y se concretó en el Congreso Nacional, gracias al diálogo entre todas las fuerzas políticas. El país sabe bien cómo ocurrió”.

En tanto, la senadora Isabel Allende lamentó que “las regiones no existen para el Presidente en su Cuenta. Habla de las nuevas líneas del metro, pero la calidad del transporte público en Valparaíso es anacrónico y urge modernizarlo. El fondo Far debiera ayudar a los trabajadores del transporte hoy golpeados por la pandemia (…) Habló de las pensiones alimenticias que no reciben las madres y anuncia el envío de un proyecto que es exactamente igual al que presentamos ayer. ¡Al menos ponga discusión inmediata y reconozca la autoría!”.

El senador Carlos Montes criticó el que “no entregó una visión global acerca de los desafíos que tenemos como país, ni la forma en que debemos responder a ellos. Parece no comprender la complejidad del momento que estamos viviendo”.

En tanto la senadora Ximena Rincón criticó algunos aspectos del discurso detallando que “nos preocupa que se diga hoy que se abrirá el proceso de licitación 5G y resulta que al mismo tiempo, el Gobierno veta el proyecto que permitía la conectividad de miles de niños que quieren estudiar. No se entiende esta contradicción”. En la misma línea continuó ejemplificando que “nos hablan de pensiones pero después se olvida lo que planteó el Ejecutivo respecto a que los empleadores iban a aportar a un pilar mixto”.

La congresista concluyó que “no puede ser que la pandemia pase a ser una anécdota y el 18 de octubre no exista. Era el momento de hacer una inflexión pero no se hizo. Quiero insistir en que estamos dispuestos a contribuir respondiendo al llamado al diálogo que hoy hizo el presidente Piñera”.

Para el senador Juan Pablo Letelier resulta valorable el anhelo por una reforma a las pensiones. “Cobraremos su palabra a la hora de debatir nuestra propuesta con base en seguridad social y sistema mixto, solidario y con equidad de género. Una construcción colectiva de pensiones dignas”, mencionó en Twitter.

Tras escuchar el discurso telemáticamente, el senador Juan Ignacio Latorre comentó que “los súper ricos pueden estar tranquilos con Piñera en lo que queda de gobierno. Su patrimonio no será tocado, seguirán ganando mucha plata mientras el pueblo se seguirá empobreciendo y los trabajadores precarizados porque seguirán pagando la crisis”.